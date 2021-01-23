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    Malatya'da donmak üzere olan yavru köpeklere polis yardım etti

    Yeşilyurt ilçesinde donmak üzere olan köpek yavrularına polis şefkat elini uzattı.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 04:10
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 07:19
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    Malatya'da donmak üzere olan yavru köpeklere polis yardım etti

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, ikametinden göreve gitmek için hazırlanırken apartmanın kamelya bölümünde sesler duydu.

    YAVRULARA YARDIM ELİNİ UZATTI

    Seslere kayıtsız kalmayarak giden, polis memuru 3 köpek yavrusu ile karşılaştı.

    Donmak üzere olan yavruların altlarına karton üzerlerine havlu bırakan polis memuru yeni doğdukları değerlendirilen yavruları sıcak tutmaya çalıştı.

    Malatya'da donmak üzere olan yavru köpeklere polis yardım etti İZLE

    Malatya da donmak üzere olan yavru köpeklere polis yardım etti #1

    Malatya da donmak üzere olan yavru köpeklere polis yardım etti #2

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