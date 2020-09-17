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    Malatya'da engelli baba, tıp kazanan kızını okutmak için maske satıyor

    1500 TL engelli maaşıyla geçinemediğini belirten Hakan Ispanakçı, hayırseverlerden kendisine destek olmasını istedi.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 13:18
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 13:18
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    Malatya'da engelli baba, tıp kazanan kızını okutmak için maske satıyor

    Malatya’da yaşayan engelli Hakan Ispanakçı, bu yıl tıp fakültesini kazanan kızının geleceği için mücadele ediyor.

    Daha önce İnönü Caddesi üzerinde ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası engelli 50 yaşındaki Ispanakçı, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan kızını okutmak adına maske satışı yapıyor.

    ENGELLİ MAAŞI 1500 TL

    Ispanakçı, engelli maaşı olarak aylık 1500 TL aldığını, ancak bunun 800 TL’sini ev kirasına verdiğini, kalan parayla da geçinemediği için mecburen çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

    HAYIRSEVERLERE SESLENDİ

    Diğer 2 çocuğunun da okuduğunu belirten Ispanakçı, "Çocuğum bu yıl tıp fakültesini kazandı. Onu okutmak için mecbur çalışmam gerekiyor. Hayırseverlerden de bana destek olmalarını istiyorum. Vatanına milletine faydalı bir doktor olacağına inandığım kızımın okutulması için destek bekliyorum." dedi.

    EŞİ DE ENGELLİ

    Eşinin de kendisi gibi engelli olduğunu belirten Ispanakçı, koronavirüs sürecinde boyacılığı bırakıp maske satmaya başladığını söyledi.

    Çocuklarını okutmak için çalışmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Ispanakçı, tıp fakültesine başlayacak kızı için burs imkanı da istiyor.

    Malatya da engelli baba, tıp kazanan kızını okutmak için maske satıyor #1

    Malatya da engelli baba, tıp kazanan kızını okutmak için maske satıyor #2

    Malatya da engelli baba, tıp kazanan kızını okutmak için maske satıyor #3

    Malatya da engelli baba, tıp kazanan kızını okutmak için maske satıyor #4

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