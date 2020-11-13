Malatya'da eşlerinden ayrı yaşayan 3 kadının yaşam mücadelesi

Boşanma aşamasında olan ve aynı evde yaşayan biri hamile 3 kadın, hiçbir gelirleri olmadan 11 çocuğu ile yaşama tutunmaya çalışıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde eşlerinden boşanmak üzere olan Canan Gezer, Cansu Gezer ve Aysun Kaya, kendilerine sahip çıkan olmayınca çocuklarıyla beraber depremde ağır hasar gören 2 katlı bir evde yaşamaya başladı.

11 ÇOCUKLA HAYAT MÜCADELESİ

Herhangi bir gelirleri olmayan kadınlar evlerinin kirasını ödeyemiyor ve çocuklarının karnını doyuracak yemek bulmakta zorluk çekiyorlar. On bir çocuğa bakmaya çalışan kadınlar yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

"NE YAKACAĞIMIZ VAR NE YİYECEĞİMİZ"

Beş çocuk annesi Canan Gezer, "Biz bu evi tuttuktan sonra ağır hasarlı olduğunu öğrendik. Ev sahibi bizden saklamış bu durumu. Evde ne yakacak bir şey var ne yiyeceğimiz. Herhangi bir gelirimiz yok. Teyzemin kızı ve görümcem de kocalarından ayrılmak üzere, onlarla beraber yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Evde yaşayan kadınlardan Cansu Gezer ise "Ailem bana kocamdan boşanmadığım ve çocuklarımı bırakmadığım müddetçe yanımıza gelme dedi. Ben de çocuklarımla birlikte teyzemin kızının yanına sığındım. Burada çocuklarımıza bakmaya çalışıyoruz." dedi.