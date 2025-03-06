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İHA

Ramazan ayı, hurma tüketiminin en fazla olduğu dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Oruç açarken tercih edilen hurmaya olan talep, her yıl olduğu gibi bu yıl da artış gösterdi.

Talebin yükselmesiyle birlikte fiyatlar da yukarı yönlü seyretti.

FİYATLAR CİNSİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Hurma fiyatları, cinsine ve kalitesine bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Daha uygun fiyatlı hurmalar tercih edilirken, ithal ve özel türlerde fiyatlar daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Malatya’da tezgahlarda yerini alan hurmalar, her bütçeye hitap eden geniş bir yelpazede satışa sunuluyor.

70 VE 600 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İnönü Caddesi üzerinde konteyner iş yerinde hurma satışı yapan Nurettin Özdemir, fiyatlar nedeniyle vatandaşların genellikle yarım kilo almayı tercih ettiğini söyledi.

Özdemir, her bütçeye uygun hurma çeşitlerinin bulunduğunu kaydederek fiyatların da 70 ila 600 TL aralığında değiştiğini belirtti.

"RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZİ"

Hurma alışverişi yapan bir vatandaş, "Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurmamızı buradan alıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum." diye konuştu