Malatya’da drone ile izinsiz olarak ekilmiş toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi tespit edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde 7 farklı adreste, izinsiz haşhaş ekimi yapıldığı duyumu alındı.

Jandarma tarafından adli makamlardan alınan arama kararıyla yapılan arama neticesinde, toplam 101 bin 200 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

7 yerde dikilen izinsiz haşhaşları jandarma drone ile tespit etti. İzinsiz haşhaş ekimiyle ilgili, 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlanıldı.

Malatya'da izinsiz haşhaş ekimi yapanlar yakalandı VİDEO









