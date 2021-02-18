Malatya'da jandarma yaralı puhu buldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu puhu tedaviye alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi kırsalında yaralı ve bitkin halde yerde duran puhuyu fark eden jandarma ekibi, kuşa yem ve su verdi.

TEDAVİ EDİLECEK

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine kuş, tedavisi için görevlilere teslim edildi.

Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.