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- Malatya'da karla oynayan ayı kamerada
Malatya'da karla oynayan ayı kamerada
Kış uykusuna yatmayan ayının kar üzerinde sağa sola koşuşturması, çevredekilerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- DHA
- 21.01.2021 - 16:31
- Güncelleme : 21.01.2021 - 17:57
Malatya'nın Arapgir ilçesinin Kayaarası Kanyonu'nda gezenler, uzaklarda bir hayvanın kar üzerinde koşuşturduğunu gördü.
AYININ KAR EĞLENCESİ
Hayvanın ne olduğunu merak eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yakınlaştırılan videoda hayvanın ayı olduğu, kar üzerinde oynadığı görüldü.
Malatya'da karla oynayan ayı kamerada VİDEO