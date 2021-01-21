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    Malatya'da karla oynayan ayı kamerada

    Kış uykusuna yatmayan ayının kar üzerinde sağa sola koşuşturması, çevredekilerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 17:57
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    Malatya'da karla oynayan ayı kamerada

    Malatya'nın Arapgir ilçesinin Kayaarası Kanyonu'nda gezenler, uzaklarda bir hayvanın kar üzerinde koşuşturduğunu gördü.

    AYININ KAR EĞLENCESİ

    Hayvanın ne olduğunu merak eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yakınlaştırılan videoda hayvanın ayı olduğu, kar üzerinde oynadığı görüldü.

    Malatya'da karla oynayan ayı kamerada VİDEO

    Malatya da karla oynayan ayı kamerada #1

    Malatya da karla oynayan ayı kamerada #2

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