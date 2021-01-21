Kış uykusuna yatmayan ayının kar üzerinde sağa sola koşuşturması, çevredekilerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinin Kayaarası Kanyonu'nda gezenler, uzaklarda bir hayvanın kar üzerinde koşuşturduğunu gördü.

AYININ KAR EĞLENCESİ

Hayvanın ne olduğunu merak eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yakınlaştırılan videoda hayvanın ayı olduğu, kar üzerinde oynadığı görüldü.

Malatya'da karla oynayan ayı kamerada VİDEO