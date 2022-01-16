Malatya'da karlı yolları açmak için çalışmalar devam ediyor

Malatya'da karlı yolları açmak için çalışmalar devam ediyor

Malatya'da karlı yolları açmak için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor.

Soğuk ve karın etkisi altına giren Malatya'da kapanan yollar, ekiplerin çalışmaları sayesinde açılıyor.

Kent merkezi ve yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde yapılan çalışmalar, 7/24 esasına göre sürdürülüyor.

Karlı yolları açan ekipler, buzlanmaya karşı önlem almayı ise ihmal etmiyor.

VATANDAŞLARIN OLUMSUZLUK YAŞAMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, kar temizleme ve yol açma çalışmalarında da Arapgir ilçesinde 4, Battalgazi ilçesinde 1, Darende ilçesinde 2, Hekimhan ilçesinde 14 ve Kuluncak ilçesinde 6 mahallede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışıyor.