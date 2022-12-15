Malatya'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Malatya'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Malatya'da jandarma, kayıp olan 32 adet küçükbaş hayvanı aramak için dron çalışması gerçekleştirdi.

Malatya'nın Darende İlçesi Ağılyazı Mahallesinde, bir vatandaş 32 adet küçükbaş hayvanını, oğlunun sürüyü otlattığı esnada kaybettiğini, aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek Jandarma’ya ihbarda bulundu.

Kayıp hayvanların bulunması için Jandarma drone çekimi düzenlenerek arama faaliyetinde bulundu.

Dron ile bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi

Kayıp hayvanlar Jandarma ekiplerince 28 saat arama çalışmalarından sonra evlerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta dağlık arazide, dron görüntülerinden başka bir sürüye karışmış vaziyette bulunduğu tespit edilerek hayvan sahibine teslim edildi.