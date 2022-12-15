Petrol
82
-0.85%
Euro
19.8553
-0.22%
Dolar
18.6453
0.12%
Altın
1.065
-1.53%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
329.435
-3.58%
BTXN Coin
5.20
-1.51%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Malatya'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

    Malatya'da jandarma, kayıp olan 32 adet küçükbaş hayvanı aramak için dron çalışması gerçekleştirdi.
    • 15.12.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da kayıp hayvanlar dron ile bulundu

    Malatya'nın Darende İlçesi Ağılyazı Mahallesinde, bir vatandaş 32 adet küçükbaş hayvanını, oğlunun sürüyü otlattığı esnada kaybettiğini, aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek Jandarma’ya ihbarda bulundu.

    Kayıp hayvanların bulunması için Jandarma drone çekimi düzenlenerek arama faaliyetinde bulundu.

    Dron ile bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi

    Kayıp hayvanlar Jandarma ekiplerince 28 saat arama çalışmalarından sonra evlerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta dağlık arazide, dron görüntülerinden başka bir sürüye karışmış vaziyette bulunduğu tespit edilerek hayvan sahibine teslim edildi.

    Malatya da kayıp hayvanlar dron ile bulundu #1

    Malatya da kayıp hayvanlar dron ile bulundu #2


    Türkmenistan gazının Türkiye'ye transferini değerlendirdi
    Dünya

    Türkmenistan gazının Türkiye'ye transferini değerlendirdi

    Türkiye'nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 69 oldu
    Ekonomi

    Türkiye'nin 2021 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 69 oldu

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir