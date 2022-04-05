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    Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı

    Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı

    Kayısının başkenti Malatya'da ağaçlar çiçeklendi..
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 20:16
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    Son birkaç yıldır şubat sonu veya mart ayı başında çiçek açan kayısı ağaçları normal mevsiminde çiçek açmaya başladı.

    KAYISI BAHÇELERİNDE ÇEŞİT ÇEŞİT ÇİÇEK AÇTI

    "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan kentin güzelliği, fotoğrafçı Hüseyin Koç'un objektifine yansıdı.

    Aynı bahçede çeşit çeşit çiçek açan meyve ağaçlarının görüntüsü büyüledi.

    Öte yandan, hava sıcaklığının geceleri zaman zaman eksi 8 derecelere kadar düşmesi ise kayısı üreticilerini endişelendiriyor.

    Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı VİDEO

    MALATYA ADINI 'MEYVE BAHÇESİ'NDEN ALIYOR

    Malatya halkı için büyük bir ticari değere sahip olan kayısı, Malatya adıyla bütünleşmiş halde.

    Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'i gerçekleşen Malatya, adını Hititliler döneminde "Meyve Bahçesi" anlamına gelen "Melitue, Maldiya, Melita" kelimelerinden alıyor.

    Halk arasında "Mişmiş" de denilen kayısının yanı sıra elma, armut, kiraz, şeftali, erik, ceviz ve dut da çiftçinin geçim kaynağı.

    Malatya’nın adının “Meyve Bahçesi” olarak anılmasının bir diğer nedeni de, kayısı bahçelerinin bir köşesine ev halkının meyve ihtiyacını karşılaması için yetişebilecek her türlü meyveden birer, ikişer ağaç dikilmesi..

    Bu manzara, ilkbaharda büyüleyici bir görüntü oluşturuyor.

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