Malatya'da kedi ve köpek birbirine sarılarak ısınmaya çalıştı

Malatya'da kedi ve köpek birbirine sarılarak ısınmaya çalıştı

Malatya'da soğuk havada birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışan kedi ve köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı.

Malatya'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü..

Kış yüzünü göstermeye başlarken yalnız insanlar değil, sokak hayvanları da soğuktan etkileniyor..

Soğuktan üşüyerek birbirlerine sarılıp ısınmaya çalışan kedi ve köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı.

Birbirlerine sarılıp ısındılar

İHA'nın haberine göre, Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi'nde kaldırım kenarında yerde yatan kedi ile köpeğin birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malatya'da kedi ve köpek birbirine sarılarak ısınmaya çalıştı VİDEO

