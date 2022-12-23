Malatya'da kızı için 63 yaşında okuma yazma öğreniyor

Okuma yazma bilmeyen kadın çocuk sahibi olduktan sonra kızına derslerinde yardımcı olmak için 63 yaşında okuma yazma kursuna başladı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan bir kadının azmi görenleri şaşırttı.

Bir süre önce eşini kaybeden 63 yaşındaki Gafure Yücel Kurt uzun yıllar çocuk sahibi olmak için mücadele verdikten sonra 56 yaşında anne oldu.

Babası okula göndermediği için eğitim alamayan Kurt şimdilerde ise kızı Özge’nin eğitimine katkı sunmak için okuma yazma kursuna başladı.

Kızı sayesinde hayata tutundu

Önümüzdeki yıl okula başlayacak olan kızı Özge ile yazıldığı kursa birlikte gelip giden Kurt yıllar sonra çocuk sahibi olmanın verdiği mutlukla hayata tutunduğunu söyledi.

"İmkanlarımla ayakta kalmak istiyordum"

Okula gidemediği için hep üzüldüğünü daha önce de değişik kurslara yazılarak kendini geliştirmek için gayret gösterdiğini ifade eden Gafure Yücel Kurt, "Babam okula göndermemişti. Ben üzülüyordum niye okumadım diye. Okur yazarlığımın olmadığına üzülerek kurslara kayıt olmaya başladım. Dikiş kursuna falan yazıldım. Kurslara gitmeme izin vermediler ama mücadeleye devam ettim. Kendi imkanlarımla ayakta kalmak istiyordum ve bunu başardım." dedi.

"Kızım için okuma yazma öğrenmek istiyorum"

İHA'nın haberine göre, uzun yıllar çocuk sahibi olmak için mücadele ettiğini de kaydeden Kurt, "Bir gün çocuğum olursa çocuğumla birlikte okumaya başlayacağım dedim. Çok şükür Allah beni unutmadı yaşlandırdı ama bana evlat nasip etti. 63 yaşındayım 56 yaşında anne oldum. Kızım için okuma yazma öğrenmek istiyorum. Çocuğum şu anda 6 yaşında. Şimdi hayatımı çocuğuma adadım kızıma yardımcı olmak için okuma yazmayı da başarırım inşallah." ifadelerini kullandı.



