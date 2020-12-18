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    Malatya'da koronavirüs kostümüyle uyarı

    Virüse karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan maskotlar, kentin sokaklarında dolaştı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 16:47
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 16:48
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    Malatya'da koronavirüs kostümüyle uyarı

    Son dönemde koronavirüs kaynaklı vakaların artması nedeniyle Malatya'da virüs kostümüyle maske, temizlik ve mesafe uyarısı yapıldı.

    Virüse karşı bilinç oluşturmak amacıyla bir hafta sürecek "Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın" temalı kampanyada iki görevli, koronavirüs kostümü giyerek sokaklara çıktı.

    MASKOTLAR MALATYA SOKAKLARINDA

    Maskotlar, halkın yoğun olduğu alanlarda dolaşarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyarırken, görevliler de maske ve broşür dağıtımı yaptı.

    Renkli görüntülerin yaşandığı kampanya sırasında bazı vatandaşlar aniden önlerine çıkan maskotlardan korkarak kaçarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Vatandaşlar, farkındalık adına söz konusu projenin önemli olduğunu belirterek, herkesin maske, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyması gerektiğini söyledi.

    Malatya da koronavirüs kostümüyle uyarı #1

    Malatya da koronavirüs kostümüyle uyarı #2

    Malatya da koronavirüs kostümüyle uyarı #3

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