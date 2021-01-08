İki arkadaş, yürüyüş sırasında duydukları sesler üzerine girdikleri mağarada hareketli bir varlık görüntüledi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan Onar Sandıklı Mağarası çevresinde yürüyüş yapan Abdullah Seçer ve Hamza Atlı, duydukları ses üzerine mağara oyuğuna yöneldi.

İçeride mahsur kalan bir hayvan olabileceği düşüncesiyle mağaraya giren iki arkadaş, cep telefonunun flaşını açarak video kaydı almaya başladı.

HAREKET HALİNDEKİ ESRARENGİZ CANLI

Bu sırada mağaradaki oyuklara bakan Seçer, kısa boylu ve hareketli bir varlık gördü. Gördüklerinden korkarak dışarıya çıkan iki arkadaş daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Malatya'da mağarada görüntülenen esrarengiz canlı