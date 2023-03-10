Malatya'da milyonluk villaların son hali Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya Yeşilyurt'ta, lüks villaların olduğu yerde tek bir sağlam yapı kalmadı.

İki büyük deprem; Adana, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Elazığ illerinde binlerce binayı yerle bir etti.

Ayakta kalmayı başaran evlerin büyük çoğunluğu ise ağır hasar aldı.

Çok sayıda kişinin vefat ettiği illerden biri olan Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri devam ederken, Yeşilyurt ilçesindeki villaların bulunduğu Şahintepesi mevkiinde sağlam yapı kalmadı.

Satış fiyatı 7 ile 10 milyon lira arasında değişen villalar, kısmen yıkıldı, bölgede yarıklar oluştu.

Sahipleri bölgeden ayrıldı

Denetimlerde, villaların ağır hasarlı olduğu belirlendi. Burada oturan villa sahipleri ise bölgeyi terk etti.

Milyonluk villaların bulunduğu bölgeden geriye derin bir sessizlik kaldı.