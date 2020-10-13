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    Malatya'da minik Ayşenur, gözlerindeki rahatsızlık için yardım bekliyor

    Ayşenur Yavuz'un babası, maddi imkanları olmadığı için kızının tedavisini yaptıramadığını söyledi.
    • AA
    • 13.10.2020 - 17:54
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 17:54
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    Malatya'da minik Ayşenur, gözlerindeki rahatsızlık için yardım bekliyor

    Malatya'da yaşayan 4 yaşındaki Ayşenur Yavuz'un göz kapakları, göz çevresindeki şekil bozukluğu yüzünden kapanmıyor.

    Minik Ayşenur, diğer çocuklar gibi gözlerini kapatarak uyuyacağı günlerin hayalini kuruyor.

    Baba Mustafa Yavuz, kızı Ayşenur'da görülen göz şekil bozukluğunun Nasopalpebral Lipoma Coloboma Sendromu diye adlandırıldığını, genetik bir rahatsızlık olan bu hastalıktan dolayı çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

    AİLELERİNDEN 5 KİŞİDE AYNI RAHATSIZLIK VAR

    Ailelerinden 5 kişide bu rahatsızlığın olduğunu, kendisinin de 5 kez Hacettepe Üniversitesi'nde ameliyat olduğunu dile getiren Yavuz, kızı Ayşenur'un da sağlığına kavuşmasını istediklerini ifade etti.

    Malatya da minik Ayşenur, gözlerindeki rahatsızlık için yardım bekliyor #1

    KIZININ GÖZLERİNİ BANTLIYOR

    Sağlık Bakanlığı yetkililerinin desteğiyle kızı Ayşenur'un geçen yıl Ankara'da ameliyat edildiğini, plastik, beyin ve göz cerrahlarının yaptığı ameliyat sayesinde kızının göz çevresinde kısmi düzelmeler yaşandığını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

    "Kızım gözünü kapattığı zaman yaş damlıyor, göz kenarlarında açıklık kalıyor. Ameliyatla göze şekil verildiğinde bu açıklık kalmayacak. Kızımın gözünde yaşarma, tahriş olmayacak. Gece uyuduğunda kızımın iki gözünü bantla yapıştırıyoruz. Göz hava alınca kuruyor, tahriş oluyor.

    Sabah göz bebekleri kıpkırmızı oluyor. Ayşenur doğduğundan bu yana annesi her gece 4-5 kez kalkıp gözyaşı suyu damlatıyor, krem sürüyor. Dışarı çıktığında çocuklar uzaylı görmüş gibi bakıyor. Kızım üzülüyor, büyüdüğünde daha da sıkıntılar yaşayacak."

    Malatya da minik Ayşenur, gözlerindeki rahatsızlık için yardım bekliyor #2

    MADDİ İMKANSIZLIKTAN TEDAVİYİ YAPTIRAMIYORLAR

    Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Yavuz, erkek kardeşinin kızının bu rahatsızlıktan dolayı Muğla'da ameliyat edildiğini, kendilerinin maddi imkanları olmadığı için bu tedaviyi yaptıramadığını, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini dile getirdi.

    Malatya da minik Ayşenur, gözlerindeki rahatsızlık için yardım bekliyor #3

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