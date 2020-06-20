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    Malatya'da kimliksiz 3 öğrenciye jandarma yardım etti

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri nüfus müdürlüğüne yetiştirerek, geçici kimlik çıkarttı.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 16:09
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    Malatya'da kimliksiz 3 öğrenciye jandarma yardım etti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu mahallesinde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan 3 öğrenci, kimlikleri kaybolduğu için sınava giremedi.

    İçeri alınmayan öğrencilere, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

    TAM ZAMANINDA

    Öğrencileri nnüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkartan jandarma, onları tam zamanında sınava yetiştirdi.

    Öğrenciler ve velileri, jandarma personeline teşekkür etti.

    Malatya'da öğrencinin yardımına jandarma koştu - VİDEO

    Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti -1


    Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti -2

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