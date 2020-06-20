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- Malatya'da kimliksiz 3 öğrenciye jandarma yardım etti
Malatya'da kimliksiz 3 öğrenciye jandarma yardım etti
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencileri nüfus müdürlüğüne yetiştirerek, geçici kimlik çıkarttı.
- İHA
- 20.06.2020 - 16:09
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu mahallesinde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan 3 öğrenci, kimlikleri kaybolduğu için sınava giremedi.
İçeri alınmayan öğrencilere, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.
TAM ZAMANINDA
Öğrencileri nnüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik çıkartan jandarma, onları tam zamanında sınava yetiştirdi.
Öğrenciler ve velileri, jandarma personeline teşekkür etti.
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