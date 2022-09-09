Malatya’da polis ekipleri Kadına El Kalkamaz adlı broşür dağıttı

Kadına şiddetin önünü kesmek isteyen Malatya Emniyet ekipleri, Kadına El Kalkamaz adlı bir proje başlattı. Başlatılan proje kapsamında kent merkezinde broşür dağıttılar.

Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, Adalet Bakanlığı gerekli düzenlemeler için harekete geçmişti.

Kadına şiddet ve cinayetlerine dur demek için yeni bir girişim, Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

‘Kadına El Kalkamaz’

İHA'nın haberine göre, tüm hızla çalışmalarını sürdüren ekipler ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde kent merkezinde broşür dağıttı.

Bu proje kapsamında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.