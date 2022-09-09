Petrol
91.69
2.85%
Euro
18.3083
0.43%
Dolar
18.2371
0.08%
Altın
1.005
0.44%
Borsa
3521
2.45%
Bitcoin
387.376
9.05%
BTXN Coin
5.28
6.23%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Malatya’da polis ekipleri Kadına El Kalkamaz adlı broşür dağıttı

    Kadına şiddetin önünü kesmek isteyen Malatya Emniyet ekipleri, Kadına El Kalkamaz adlı bir proje başlattı. Başlatılan proje kapsamında kent merkezinde broşür dağıttılar.
    • 09.09.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da polis ekipleri Kadına El Kalkamaz adlı broşür dağıttı

    Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, Adalet Bakanlığı gerekli düzenlemeler için harekete geçmişti.

    Kadına şiddet ve cinayetlerine dur demek için yeni bir girişim, Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    ‘Kadına El Kalkamaz’

    İHA'nın haberine göre, tüm hızla çalışmalarını sürdüren ekipler ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde kent merkezinde broşür dağıttı.

    Bu proje kapsamında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

    Malatya’da polis ekipleri Kadına El Kalkamaz adlı broşür dağıttı #1

    Malatya’da polis ekipleri Kadına El Kalkamaz adlı broşür dağıttı #2


    İlginizi Çekebilir

    İngiltere'de maçlar ertelendi
    Dünyadan futbol

    İngiltere'de maçlar ertelendi

    Apple kurucusunun kızı iPhone 14'le dalga geçti
    Teknoloji

    Apple kurucusunun kızı iPhone 14'le dalga geçti

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir