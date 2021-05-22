Malatya'da şimşekler geceyi aydınlattı

Malatya'da, gün boyunca etkili olan sağanak sırasında şimşekler karanlık havayı aydınlattı.

Malatya’da gün boyunca etkili olan fırtına ve sağanak yayış akşama kadar devam etti.

Yağış sırasında meydana gelen şimşekler karanlık havayı aydınlattı.

Beydağları üzerinde çakan şimşekler eşsiz bir görüntü ortaya koydu.

MİNAREYE ŞİMŞEK İSABET ETTİ

Sofuoğlu Camiindeki minaresindeki paratoner şimşeği çektiği sırada ortaya alev topu çıktı.

Şimşek, yoğun olarak Tandoğan ve Merdivenler mahallesi çevresine isabet etti.

ŞİMŞEKLER MÜSTAKİL BİR EVDE YANGIN ÇIKARDI

Gece boyunca devam eden şimşekler müstakil bir eve isabet ederek, yangın çıkardı.

Yangına itfaiye hemen müdahale ederken, ölen veya yaralananın olmadığı öğrenildi.