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    Malatya'da şimşekli gece

    Etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.
    • 21.09.2022 - 21:51
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    Malatya'da şimşekli gece

    Türkiye yağmurlu havanın etkisinde...

    Malatya'da gün içinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde de devam etti.

    Gece şimşeklerle aydınlandı

    DHA'nın haberine göre sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı.

    Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.

    Malatya da şimşekli gece #1

    Malatya da şimşekli gece #2

    Malatya da şimşekli gece #3

    Malatya da şimşekli gece #4

    Malatya da şimşekli gece #5

    Malatya da şimşekli gece #6


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