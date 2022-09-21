Malatya'da şimşekli gece

Etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler karanlık havayı aydınlatırken, ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Türkiye yağmurlu havanın etkisinde...

Malatya'da gün içinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde de devam etti.

Gece şimşeklerle aydınlandı

DHA'nın haberine göre sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı.

Beydağları üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri ortaya eşsiz gece manzaraları çıkardı.





















