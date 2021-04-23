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    Malatya'da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de denetim yaptı.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 14:00
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    Malatya'da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı

    Ülke genelinde koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

    POLİS, DENETİM YAPTI

    Sokağa çıkma yasağı kapmasında bulunan iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

    Malatya da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı #1

    Malatya da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı #2

    Malatya da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı #3

    Malatya da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı #4

    Malatya da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı #5

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