- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Malatya'da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı
Malatya'da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de denetim yaptı.
- DHA
- 23.04.2021 - 13:57
- Güncelleme : 23.04.2021 - 14:00
Ülke genelinde koronavirüs önlemleri uygulanmaya devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
POLİS, DENETİM YAPTI
Sokağa çıkma yasağı kapmasında bulunan iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.