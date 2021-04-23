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Malatya'da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı

Malatya'da sokaklar, kısıtlama nedeniyle boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de denetim yaptı.