Malatya'da termometreler 36 dereceyi gördü

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken bölgede hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı.

Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor...

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Malatya'da, vatandaşlar parklara akın etti.

Temmuz ayında sıcaklıkların normal seyrinde devam etmesinin ardından son günlerde kavurucu sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı.

Her yolu denediler

Aşırı sıcaklardan bunalan Malatyalılar, serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti. Bazı vatandaşlar ise çeşmelerde yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor

Soykan Parkı çevresindeki gölgelik alanlarda vakit geçiren bazı vatandaşlar da bir süre park ve bahçelerde vakit geçirdikten sonra evlerine döndüklerini belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; Bir süre daha kent genelinde etkili olması beklenen sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.