Petrol
104.81
-1.37%
Euro
18.02
1.73%
Dolar
17.5783
0.84%
Altın
967.74
0.85%
Borsa
2492
1.65%
Bitcoin
388.002
0.28%
BTXN Coin
7.37
-1.47%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Malatya'da termometreler 36 dereceyi gördü

    Temmuz ayının sonuna yaklaşırken bölgede hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı.
    • 19.07.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da termometreler 36 dereceyi gördü

    Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor...

    Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Malatya'da, vatandaşlar parklara akın etti.

    Temmuz ayında sıcaklıkların normal seyrinde devam etmesinin ardından son günlerde kavurucu sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı.

    Her yolu denediler

    Aşırı sıcaklardan bunalan Malatyalılar, serinlemek için ağaç gölgelerini tercih etti. Bazı vatandaşlar ise çeşmelerde yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı.

    Malatya da termometreler 36 dereceyi gördü #1

    Sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor

    Soykan Parkı çevresindeki gölgelik alanlarda vakit geçiren bazı vatandaşlar da bir süre park ve bahçelerde vakit geçirdikten sonra evlerine döndüklerini belirtti.

    İHA'nın aktarımına göre; Bir süre daha kent genelinde etkili olması beklenen sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

    Malatya da termometreler 36 dereceyi gördü #2

    Malatya da termometreler 36 dereceyi gördü #3

    Malatya da termometreler 36 dereceyi gördü #4


    İlginizi Çekebilir

    Teknede yoga yaptı! O hareket olay yarattı...
    Medya

    Teknede yoga yaptı! O hareket olay yarattı...

    YKS birincilerinin illeri belli oldu
    Eğitim

    YKS birincilerinin illeri belli oldu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir