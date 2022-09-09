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    Malatya’da uyuşturucu operasyonu yapıldı

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan dronlu operasyonda 4 kilo 107 gram kubar esrar ve 5 bin 507 kök kenevir ele geçirildi.
    • 09.09.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 17:57
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    Malatya’da uyuşturucu operasyonu yapıldı

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesi Fırıncı Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın yasadışı madde yetiştirdiğine ulaştı.

    5 bin 507 kök kenevir bitkisi

    Yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve esrar maddesi elde ederek uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine şahsın ev ve eklentileri tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre, Adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan dron destekli operasyonda 4 kilo 107 gram kubar esrar maddesi ve 5 bin 507 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

    Malatya’da uyuşturucu operasyonu yapıldı VİDEO

    Malatya’da uyuşturucu operasyonu yapıldı #1


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