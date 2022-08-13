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    Malatya'da yavru maymunlara "Nene" annelik yapıyor

    Malatya'daki hayvanat bahçesinde 5 yıldır yalnız yaşayan "Nene" isimli makak maymunu, yurda yasa dışı yollarla sokulmak istenirken ele geçirilen hemcinsi 3 yavruya annelik yapıyor.
    • 13.08.2022 - 19:57
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    Malatya'da yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğünce Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 ay önce yakalanan 3 yavru maymun, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

    Kontrolleri yapılan ve yeni yuvalarına alışan yavrular bir süre önce, hayvanat bahçesinde 5 yıldır yalnız yaşayan "Nene" isimli makak maymunuyla tanıştırıldı.

    Yavru maymunları sahiplenen 11 yaşındaki "Nene" onlara adeta annelik yapmaya başladı. Onlarla ilgilenen, günün büyük bölümünü yavrularla birlikte geçiren "Nene", yavrularla yiyeceklerini de paylaşıyor.

    Sağlık durumlarını gayet iyi

    Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yer alan hayvanat bahçesinin 70 dönüm alana sahip olduğunu belirtti.

    Bunun Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek hayvanat bahçesi olduğunu ifade eden Acar, 78 türden 1300 hayvana ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

    Hayvanat bahçesine getirilen 3 makak maymunu yavrusunun aileye katıldığını dile getiren Acar, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü kaçakçılardan kurtararak, bize gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

    Acar, yavru maymunlara gerekli bakımın yapıldığını, sağlık durumlarını gayet iyi olduğunu belirtti.

    Malatya da yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor #1

    "Maymun yavrularını kendi yavrularıymış gibi sahiplendi"

    Hayvanat bahçesinde yıllardır kafeste tek yaşayan "Nene" ismini verdikleri bir makak maymunu bulunduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

    "Biraz yaşlı olduğu için ona 'Nene' ismini taktık. Gelen yavruları da bu kafese koyduk. Şu anda yavru maymunlara annelik yapıyor. Bu yavrular büyüdüğünde onlardan da yavrular almaya çalışacağız. Maymunlar muz, elma gibi meyvelerin yanında çerez çeşitlerini seviyor.

    Aşılarına ve beslenmelerine dikkat ediyoruz. Nene 5 yıldır burada, yaklaşık 11 yaşında. Aile ortamı oluştu. Nene, gelen maymun yavrularını kendi yavrularıymış gibi sahiplendi. Sarılıyor, onları öpüyor. Ayrı bir renk kattılar."

    Malatya da yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor #2

    Malatya da yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor #3

    Malatya da yavru maymunlara 'Nene' annelik yapıyor #4


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