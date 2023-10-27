Malatya'da yayla sezonu bitti! Dönüş yolculuğu başladı Geçtiğimiz mayıs ayında hayvanları ile birlikte yaylalara göç eden küçükbaş hayvan yetiştiricileri, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yoluna geçti.

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İHA

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylaya giden küçükbaş hayvan yetiştiricileri için, zorlu yolculuk bir kez daha başladı.

Mayıs ayında yaylalara gitmeye başlayanlar, hayvanlarını da alarak yeniden şehre dönüyor.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yaylaya giden yetiştiriciler, bu zorlu yolculuğun ardından dönüşlerini yaparken onları Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın karşıladı.

"Dönüş yolculuğu 10 gün sürüyor

Başkan Akın, son yaylacılarında köylere inmeye başladıklarını ifade ederek, “Yaylalar soğudu, sorunlar var. Mecburen mahallelerine inmeye başladılar. Zorlu bir yolculukla geri dönüyorlar, dönüş yolculuğu 10 gün sürüyor. Yolların iyi olmaması, yetiştiricilerin gidiş gelişlerde zorluk yaşıyorlar. Bu anlamda da yerel yöneticilerin yaylalarla ilgili sorunları çözmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

Akın, yayladan dönen yetiştiricilerin on binlerce küçükbaş hayvanı ile birlikte yol başta olmak üzere dönüşte birçok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek, bu konuda çözüm önerilerini sıraladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı her alanda yetiştiricileri destekliyor

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her anlamda yetiştiricileri desteklediğine dikkat çeken Akın, “Biz ilk andan itibaren sahada yetiştiricilerimizin yanında olduk. Bazı ihtiyaçlar vardı bunları da bakanlığımıza ilettik.

Yeni çadırlarımız geldiğinde de üreticilerimizin sıkıntılarını gidereceğiz. Bazı üreticilerimiz hayvanlarını devredip il dışına gitse de üreticilerimizin büyük çoğunluğu devam ediyor” şeklinde konuştu.

Afganistan’dan Malatya’ya gelen ve çobanlık yapan Amiridin Kurbanhan ise yayla dönüşünün zorlu olduğunu ifade ederek, “Yaylada havalar soğuduğu için döndük. Dönüş yolu sıkıntılıydı. 5-6 ay yaylada kaldık ama artık havalar çok soğuyunca dönüş yaptık” dedi.

10 günlük zorlu yol

Yazıhan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde yetiştirici olan Metin Karadoğan ise 10 gündür yolda olduklarını ve zorlu bir sürecin ardından köylerine ulaştıklarını söyledi. Kışı atlattıktan sonra yeniden baharın gelmesi ile yayla yolculuğunun başlayacağını ifade eden Karadoğan, yaşadıkları sıkıntıların çözümü için destek istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)