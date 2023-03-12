Malatya'da yıkılan evini gözyaşlarıyla izledi Malatya'da evi ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen Nurhan Arslan, riskli olduğu için alamadığı eşyalarına ağladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da, çok sayıda bina yıkılırken, binlerce yapı da hasar aldı.

Büyük bir yıkımın yaşandığı kent merkezinde ağır hasarlı binalarının kontrollü bir şekilde yıkımına da başlanırken, yıllardır yaşadıkları evleri saniyeler içerisinde yıkılan vatandaşlar o anları gözyaşları içerisinde takip etti.

Eşyaları evde kaldı

Kızı ve torunu ile birlikte yaşadığı evin yıkılmasını gözyaşlarıyla takip eden Nurhan Arslan, tek bir parça eşya çıkaramadığını söyledi.

Arslan, ayakta durabilmek için serum aldığını belirtirken, 5 katlı apartmanda evleri bulunan diğer vatandaşlar ise yıkımı endişeli gözlerle izledi.