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    Malatya'daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu

    Deprem sonrasında zarar gören tarihi camiye yapılan restorasyonun ardından uzunlamasına beton bloklar eklendi. Beton bloklu abdest alma lavaboları, kentte fikir ayrılıkları oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 16:07
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    Malatya'daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu

    Malatya'nın önemli tarihi değerlerinden olan Yeni Cami, 100 yıldan fazla süredir ayakta duruyor.

    Bir diğer adıyla Hacı Yusuf Taş Camii, 2 yıl önce Elazığ'da meydana gelen depremin ardından hasar gördü.

    İki yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayında ibadete açılan caminin avlusuna yapılan beton bloklu abdest alma yerleri ise tartışmalara yol açtı.

    Abdest alma alanı, avlu dışına taşındı

    Restorasyon sırasında kubbesi ve tabanı yeniden inşa edilen caminin özgün yapısındaki şadırvan kaldırılarak başka bir bölümüne alınırken caminin girişindeki abdest alma alanı ise avlu dışına taşındı.

    Malatya daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu #1

    'Can güvenliği görüntü ve estetikten daha önemli'

    Sızan suyun temele zarar verdiği gerekçesi ile avluya taşınmasına kimileri destek verirken kimileri ise cami siluetinin bütünlüğünün bozulduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

    Beton bloklara tepki gösterenler caminin estetiğinin bozulduğunu ve görüntü kirliliğine neden olunduğunu savunurken düzenlemeyi olumlu bulan vatandaşlar kolay kullanım ve can güvenliğinin görüntü ve estetikten daha önemli olduğunu söyledi.

    Malatya daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu #2

    Yeni düzenlemeyi olumlu bulanlarında yanı sıra düzenlemeye tepki

    gösterenlerden biri olan Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, caminin aslına uygun olmayan ilaveler yapıldığını belirterek, avluya yapılan musluklu panoların caminin görüntüsünü bozduğu söyledi.

    Malatya merkezde kalan tek tarihi eserin Yeni Cami olduğunu ve buranın korunması gerektiğini de ifade den Kantarcı, “1843 yılında yapılmış bu camimiz. Bataklık bir zemin üzerinde olduğu için ardıç ağaçlarıyla desteklenerek bataklık kurutulmuş. Türünün tek örneği diyebileceğimiz bir cami. Depremden sonra camimizde görülen hasardan dolayı bir takım restorasyon çalışmalarına başlandı ve hiçbir restorasyon çalışmasında görülmeyen caminin orijinalliğinin bozulması olayı gündeme geldi. Caminin cümle kapısının her iki yanında bulunan abdest alma mekanlarımız kaldırılarak caminin avlusuna taşınmak istendi. Dolayısıyla dışarıdan geçtiğiniz zaman caminin görüntüsü tamamen kapatılmış yani cami duvarla çevrilmiş gibi görünüyor. Caminin orijinalliği de tamamen bozulmuş durumda. Biz aslına uygun bir restorasyon çalışması istiyoruz ve camimizin orijinal halinin bozulmamasını istiyoruz” diye tepkisini dile getirdi.

    Malatya daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu #3

    Malatya daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu #4

    Malatya daki camiye dikilen bloklar, tartışmaya neden oldu #5


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