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    Malatya'daki depremi aşı denemeleri sırasında yaşadılar

    Sağlık görevlileri, koronavirüs aşısının denemeleri sırasında depreme yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.11.2020 - 12:41
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 12:46
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    Malatya'daki depremi aşı denemeleri sırasında yaşadılar

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilçede saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.

    Yerin 6.94 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, koronavirüs aşısı denemelerindeki görevliler tarafından da hissedildi.

    AŞI DENEMESİNDE DEPREME YAKALANDILAR

    İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesi'nde aşı denemeleri sırasında deprem anı kameraya yansıdı.

    Aşı uygulanacak vatandaş, etrafındakileri sakin olmaları yönünde uyardı.

    Malatya'da meydana gelen depreme aşı denemeleri sırasında yakalandılar ViDEO


    HASTANEYİ TERK ETTİLER

    Öte yandan vatandaşların, depremin meydana gelmesiyle birlikte İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden çıkarak, bina çevresinde toplandıkları görüldü.

    Malatya daki depremi aşı denemeleri sırasında yaşadılar #1

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