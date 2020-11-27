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Malatya'daki depremi aşı denemeleri sırasında yaşadılar
Sağlık görevlileri, koronavirüs aşısının denemeleri sırasında depreme yakalandı.
- AA & Ensonhaber
- 27.11.2020 - 12:41
- Güncelleme : 27.11.2020 - 12:46
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilçede saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 6.94 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, koronavirüs aşısı denemelerindeki görevliler tarafından da hissedildi.
AŞI DENEMESİNDE DEPREME YAKALANDILAR
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesi'nde aşı denemeleri sırasında deprem anı kameraya yansıdı.
Aşı uygulanacak vatandaş, etrafındakileri sakin olmaları yönünde uyardı.
Malatya'da meydana gelen depreme aşı denemeleri sırasında yakalandılar ViDEO
HASTANEYİ TERK ETTİLER
Öte yandan vatandaşların, depremin meydana gelmesiyle birlikte İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nden çıkarak, bina çevresinde toplandıkları görüldü.