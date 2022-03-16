Malatya'daki yarım asırlık tahta köprüden sadece bir aile geçiyor

Akçadağ ilçesinde 1970'li yıllarda inşa edilen tehlikeli tahta köprü, sahipleri tarafından hala kullanılıyor. Aile, bu köprüden yabancıların geçişine ise izin vermiyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Levent Çayı üzerindeki tehlike saçan köprü, Halil Doğan tarafından 1970’li yıllarda yapılmıştı.

Levent Çayı üzerinde bulunan iki yamacın eteklerinde inşa edilen çelik halat üzerine 30 metre uzunluğunda ve yüksekliğinde yapılan tahta köprüden yabancıların geçişine izin verilmiyor.

Yapımının üzerinden 50 yıldan fazla zaman geçen köprü yalnızca, aile yakınları tarafından hala kullanılıyor.

"SAĞLIKLI BİR KÖPRÜ DEĞİL, TEHLİKESİ VAR"

Köprünün ağaçtan yapıldığını belirten bölge sakinlerinden 76 yaşındaki Bekir Doğan, ”Sağlıklı bir köprü değil, tehlikesi de vardır. Yapımında bir mühendislik çalışması yoktur ve umumi bir köprü de değildir. Aile yakınlarının kullandığı bir köprüdür. Yüksekliği yaklaşık 25-30 metredir. Devlet eliyle yapılan bir köprü olsa daha sağlıklı olur.” dedi.

İNCE TAHTALAR TEHLİKE ARZ EDİYOR

Köprünün 1970’li yıllarda beş adet çelik halat üzerine inşa edildiğini aktaran bölge sakinlerinden Eyüp Şahin ise "Köprümüz 1970’li yıllarından Halil Doğan tarafından yapılmıştır. Köprümüz dışardan gelen vatandaşlara kapalıdır. Köprümüzün üzerindeki tahtaların ince olduğundan dolayı dışardan gelenlerin kullanmasına izin vermiyoruz. Halil Doğan ve yakınları karşı tarafta arazileri bulunduğu için kullanıyor’’ ifadelerini kullandı.