Malatyalı depremzede çift Kırklareli'nde evlendi

Malatya'da yaşayan 24 yaşındaki Miraç Bakır ile 27 yaşındaki Tuğçe Tekin çifti, evlenmek için nikah tarihi aldı.

6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremde evleri hasar gören genç çift, aileleriyle birlikte Kırklareli’ne yerleşti.

Genç çift, nikah başvurusunda bulundu.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için belediye nikah salonunda tören düzenlendi.

Atılan imzaların ardından Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, evlilik cüzdanını teslim etti. Tuncer, çifte mutluluklar diledi. Daha sonra aileler çiftle fotoğraf çekildi.

Damat Miraç Bakır, aldıkları nikah tarihini deprem sebebiyle Kırklareli’nde devam ettirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

Malatya’da ikamet ediyorduk. Daha öncesinde planladığımız bir nikah işimiz vardı ama maalesef deprem sebebiyle şehrimiz yok olduğu için Kırklareli’nde devam ettirdik. Yaşantıları ve yaşanmışlıkları bırakıp gelmek gerçekten çok zor.