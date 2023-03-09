Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır hasarı alan yerlerden birisi de Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe köyü oldu.

İlk depremde ciddi bir hasar almayan köyde, ikinci depremde evlerin çoğu yıkıldı.

Köy sakinleri, enkazda iyi durumda olan eşyalarını çıkarıp, güvenli bir noktaya taşımaya çalışıyor.

Depremde evleri yıkılan 12 yaşındaki Zehra Karakurt ise yıkıcı depremde 4 kuşunu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zehra Karakurt, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

İlk depremden sonra eve girip kuşları almak istedim ama annem sarsıntılar devam ettiği için bana kızdı ve izin vermedi. Ben ağlayınca annem içeri girdi ve elleriyle enkazı kazarak kuşlarımı kurtardı. Evde soba yakmıyorduk, kuşlarım üşümesinler diye kafesin üzerini battaniye ile sarmıştım. İyi ki sarmışım yoksa toprak üzerlerine yıkılacaktı. Battaniye onları korumuş. Sonra kuşlarım birkaç gün yemsiz kaldı. Mersin’den biraz yem aldık. Sonra bizi ziyaret eden kaymakam amcaya ‘kuşlarımın yemi yok’ dedim. Kaymakam amca ‘sana her hafta yem getireceğim’ dedi ve getiriyor.