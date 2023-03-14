Malatya'da etkili olan asrın felaketinde binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 28 bin 915 binanın hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi.
Hasarlı binaların bulunduğu yerlerden birisi de Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 ve 15'er katlı, 2 milyondan, 10 milyon liraya kadar evlerin satıldığı bölge oldu.
Mahalledeki evlerin hepsi ayakta dursa da evlerin büyük bölümü hasarlı ve yapılacak son hasar tespit çalışması sonrası tamamen yıkılması planlanıyor.
"Burası lüks sitelerin bulunduğu yer"
Mahalle sakinlerinden evi hasar gören Suat Sülük, şunları söyledi:
Evimiz az hasarlı dendi, ama burada oturulacak gibi bir durum yok. Yan dairenin içerisi benim evden görünüyor. Ben 35 yıl kamu kuruluşunda hizmet verdim. Yemedim, içmedim dişimden tırnağımdan artırıp 4,5 yıl önce 485 bin liraya aldım. Depremden önce benim emlakçı arkadaşım geldi 'Evini satmak istersen, 2 milyon 600 lira binalara veren var' dedi. Bizim bina 11 katlı ve bu bölgedeki ev fiyatları 10 milyon liraya kadar çıkıyor. Burası lüks sitelerin bulunduğu yer. Biz de buna heveslenerek ömrümüzün sonunu da rahat bir şekilde geçirelim dedik. Allah'tan gelen bir şey ama devlet de biraz katkı verecek. Ağır hasarlıysa ağır hasarlı diyecek. Bina sakinleriyle bir araya gelip, müteahhit firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.