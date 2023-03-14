Malatya'nın en lüks yerinde sağlam yapı kalmadı Malatya'da fiyatları 10 milyon lirayı bulan yüksek katlı lüks evlerin tamamı depremlerden sonra kullanılamaz hale geldi.

Malatya'da etkili olan asrın felaketinde binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar 28 bin 915 binanın hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi.

Hasarlı binaların bulunduğu yerlerden birisi de Bostanbaşı Mahallesi'nde 10 ve 15'er katlı, 2 milyondan, 10 milyon liraya kadar evlerin satıldığı bölge oldu.

Mahalledeki evlerin hepsi ayakta dursa da evlerin büyük bölümü hasarlı ve yapılacak son hasar tespit çalışması sonrası tamamen yıkılması planlanıyor.

"Burası lüks sitelerin bulunduğu yer"

Mahalle sakinlerinden evi hasar gören Suat Sülük, şunları söyledi: