İçerisinde bulunan 2023 adet fotoğraf makinesi ile Türkiye, Asya ve Avrupa’nın en büyük müzesi Fotoğraf Makinası Müzesi, kapılarını Ensonhaber’e açtı.

30 Eylül 2017 tarihinde resmi açılışı yapılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinası Müzesi, Türkiye’nin hatta Asya ve Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip…

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda bulunan müzede, 2023 adet makine bulunuyor.

Malatya’nın kayısıdan sonra yükselen değeri Fotoğraf Makinası Müzesi VİDEO

NEREDEYSE HEPSİ ÇALIŞIR VAZİYETTE…

Tek bir koleksiyoner tarafından 30 yıl içerisinde toplanan bu makinelerin, yüzde 90’ından fazlası çalışır vaziyette.

Her ay bakımları yapılan makinelerin ilki de sonuncusu da Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi’nde mevcut...

Müzenin özel tasarlanmış ana girişinde “Malatya Hatırası Çekim Köşesi” ve 12 adet led aydınlatmalı özel camekanlarda sergilenen fotoğraf makineleri, aynı özelliklere sahip 5 dikey camekanda da fotoğraflar sergileniyor.

ZİYARETÇİLERİN GÖRÜŞLERİ….

Çift kanatlı ahşap giriş kapısına monte edilmiş olan dijital sayaç ile müzeye gelen ziyaretçilerin sayısı belirlenirken, ayrıca ziyaretçiler için dinlenebilecekleri yerler bulunuyor.

Bununla da bitmiyor.

Gelen tüm ziyaretçilerin görüşleri, müze yetkilileri için çok önemli…

Müze giriş kapısının tam karşısındaki anı köşesinde, ziyaretçilerin müze hakkındaki duygu ve düşüncelerini kaleme alacağı anı kürsüsü ve anı defteri bölümü bulunuyor.

BİNLERCE MAKİNE, SİNEMA SALONU, KARANLIK ODA…

Müzenin ikinci katı ise görenleri büyüleyen cinsten…

Ziyaretçiler için burada ahşaptan yapılmış Malatya evi ve “Malatya Hatıra Köşesi” yer alırken, binlerce makine de kimlik kartlarıyla birlikte görücüye çıkıyor.

Aynı katta; 20 kişinin film izleyebildiği sinema ve projeksiyon salonu, işlevsel karanlık oda, müzedeki makine ve aksesuarların bakımının yapıldığı teknik bakım ve onarım odası da bulunuyor.

Her gün onlarca, her ay binlerce kişinin ziyaret ettiği müze sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında meraklılarını bekliyor.

Ensonhaber editörü İlknur Şahin, sizler için o müzeye gitti ve fotoğraf tarihinin derinliklerinde ne var ne yok müze sorumlusu Emre İnan'dan öğrendi…