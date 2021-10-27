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Malatya'nın lezzet şöleni: Elmalı köfte tarifi

Malatya'nın lezzet şöleni: Elmalı köfte tarifi

Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen MasterChef yarışmasında, konsept Doğu Anadolu mutfağı oldu. İzleyiciler elmalı köftenin nasıl yaptığını araştırmaya başladı. İşte tarifi ve malzemeleri...