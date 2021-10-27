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- Malatya'nın lezzet şöleni: Elmalı köfte tarifi
Malatya'nın lezzet şöleni: Elmalı köfte tarifi
Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen MasterChef yarışmasında, konsept Doğu Anadolu mutfağı oldu. İzleyiciler elmalı köftenin nasıl yaptığını araştırmaya başladı. İşte tarifi ve malzemeleri...
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 21:35
- Güncelleme : 27.10.2021 - 21:44
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, lezzetli tarifleri ile dikkat çekiyor.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunduğu yarışmanın bu akşamki konsepti ise Doğu Anadolu mutfağı oldu.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları elemeye kalmamak için kolları sıvarken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Doğu Anadolu'nun lezzetli mutfağından çıkan tarifler denenirken, izleyiciler "Elmalı köfte pilav nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, elmalı köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...
ELMALI KÖFTE MALZEMELERİ
- 4 adet yeşil elma
- 3 adet soğan
- 2 kase yarma
- 1 kase kısırlık bulgur
Terbiyesi için:
- 1 kase erik ekşisi
- 250 gr yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
ELMALI KÖFTE NASIL YAPILIR?
- 4 adet yeşil elma soyulur, ince doğranır.
- 2 kase yarma ve 1 kase kısırlık bulgura, 1 yemek kaşığı kadar tuz ve yarım çay bardağı kadar su ilave edilir ve iyice yoğrulur.
- Bu harçtan küçük parçalar alınır, avuç içi ve orta parmak arasında sıkıştırarak fiyonk şeklinde köfteler hazırlanır.
- Köfteler, 1 tatlı kaşığı tuzla birlikte kaynar suya alınır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra elmalar ilave edilir ve kaynamaya bırakılır.
- 3 adet soğan küçük küçük doğranır, iki yemek kaşığı tereyağında kavrulur.
- Yemeğin terbiyesi için, 250 gram yoğurda 1 yemek kaşığı un, 1 kase erik ekşisi ilave edilir ve çırpılır.
- Terbiye alıştırarak tenceredeki malzemelere eklenir, kaynayana kadar karıştırılır ve kavrulan soğanlar ilave edilir. Afiyet olsun.