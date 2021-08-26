Malazgirt nerede, nereye bağlı? Malazgirt savaşı nerede oldu? İşte haritadaki yeri

Malazgirt nerede, nereye bağlı? Malazgirt savaşı nerede oldu? İşte haritadaki yeri

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlanıyor. Vatandaşlar Malazgirt'in nerede olduğunu araştırıyor. Peki, Malazgirt nerede, nereye bağlı?

Türklerin vatan arayışına karşı Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açan Sultan Alp Arslan ve kutlu zafer Malazgirt...

Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak biliniyor.

Namıdiğer "Yurtaçan Savaşı"ndan ismini alan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü olması nedeniyle vatandaşlar Malazgirt'in hangi il sınırları içerisinde yer aldığını öğrenmek istiyor.

Tarihte çok önemli bir yere sahip olan Malazgirt, ülkemizin görülmeye değer güzelliklerinden yalnızca biri olarak öne çıkıyor. Peki Malazgirt nerede, nereye bağlı? Malazgirt savaşı nerede oldu? İşte haritadaki yeri...

MALAZGİRT NEREDE?

Malazgirt, Muş ilinin en büyük ilçesidir. Aynı zamanda Muş'un en doğusunda yer alır. Doğu'da Ağrı- Patnos, batıda Muş- Bulanık güneyde Bitlis-Ahlat ve kuzeyde Erzurum Karaçoban ve Karayazı ile komşudur. Haritadaki yerine baktığımızda Ağrı, Erzurum, Van illerinin ortasında yer alır.

Ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi ile tanınmış bir ilçe olan Malazgirt'in yüzölçümü 1534 km²'dir. Muş iline uzaklığı ise 137 km'dir.

Malazgirt ve çevresi yakın diğer bölgelerde olduğu gibi şu devletlerin egemenliğinde kalmıştır:

Malazgirt günümüze kadar birçok devletin egemenliğine de girmiştir. Bunlar: Hasaniler, Asurlular, Urartular, Ermeniler, Pers, İskitler, Gürcüler, Roma, Medler, Bizans, Sasani, Abbasiler, Emeviler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Ahlatşahlar, İlhanlılar, Moğollar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Eyyubiler, Osmanlı, Timur ve Safevilerdir. Daha sonra ise yeniden Osmanlı hakimiyetine girerek son olarak günümüz Türkiye haritasında da yerini almıştır.

MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ NEREDE YAPILDI?

Bu kutlu zafer Muş-Malazgirt ile Bitlis-Ahlat arasında bulunan Malazgirt Ovası'nda elde edildi. Ovanın coğrafyasına bakacak olursak yüz ölçümünün yaklaşık olarak 450 km² olduğu tahmin edilmektedir. Tektonik kırılımlar ve depremler sonucunda oluşan geniş tabanlı bir ova konumundadir.

Fırat Nehri'nin bir kolu olan Murat Irmağı da Malazgirt Ovası'nın kuzey batısından geçmektedir. Güneyinde Süphan Dağları ile bağlantısı olduğu için Van Gölü'nden ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca Malazgirt birinci derece deprem bölgesi olarak da nitelendirilmektedir.

HARİTADAKİ YERİ

MALAZGİRT ZAFERİ

Sultan Alp Arslan'ın 26 Ağustos 1071 tarihinde imza attığı Malazgirt Zaferi sayesinde Anadolu'nun kapıları Türklere kesin olarak açıldı. Bizans İmparatorluğu ile Büyük Selçuklu Devleti arasında geçen muharebede, Selçuklu ordusu kendi asker gücünün üç katı olan bir orduyla karşı karşıyaydı.

Her iki orduda da paralı olarak görev alan Peçenek ve Kuman askerlerinden Bizans İmparatorluğu tarafında yer alanlar savaş henüz başlamadan Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın seyrini değiştirdi.

Büyük Selçuklu Devleti taraf değiştiren paralı askerlerin de katkısı ile büyük bir zafer elde etti. Savaş sonunda Bizans Komutanı Romen Diyojen esir alındı ve Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.