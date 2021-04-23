Yemek avına çıkan derin suların tehlikeli cinsi kaplan köpek balığı, avını yakaladığı sırada kaya parçasını da beraberinde yuttu. O anlar, bir dalgıcın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maldivler'de karnını doyurmak üzere yemek arayan kaplan köpek balığı, avına yavaşça yaklaştı.

Balık türleriyle beslenen köpek balığı, yakaladığı balığı midesine indirecek iken hesaba katmadığı bir olay gerçekleşti.

Okyanusların en tehlikelisi olarak bilinen kaplan köpek balığı kaya parçasını da balıkla beraber yedi.

Aç köpek balığı, ağzında büyük bir kaya ve bir balık eşliğinde yüzerek uzaklaştı.

"YÜZEN ÇÖP KUTUSU"

Dalgıç Dmitry Rudas, "Aç bir kaplan köpek balığı, Maldivler'in Fuvahmulah Adası'nda bir belgesel film çektiğimizde büyük bir kayayı yedi! Bu yüzden bu tehlikeli köpek balığına yüzen çöp kutusu deniyor!" dedi.

O anlar Rudas'ın kamerasına anbean, yansıdı.

Maldivler'de avını yerken kayayı yutan köpek balığı VİDEO