Malt içeceğinin tüketilmesi caiz midir sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu soruya verdiği yanıt..

Vatandaşlar dini açıdan içilmesinde bir yasak olup olmadığını merak ettikleri içecekler hakkında internette aramalar yapıyor.

Merak ettikleri sorulara yanıt arayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorularını sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok vatandaş tarafından araştırılan ve merak edilen bir sorunun cevabını sizler için seçtik.

Vatandaşlar malt içeceğinin tüketilmesi caiz midir sorusunu sıklıkla arama motorlarında araştırarak yanıt aramaktadırlar.

"Malt içeceğinin tüketilmesi caiz midir?" sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden soruya yanıt aradılar. İşte kurulun bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Malt içeceğinin tüketilmesi caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

"Malt; buğday, arpa gibi tahılların çimlendirilip kurutulmuş şeklidir. Bunun öğütülmesiyle elde edilen malt unu, bazı gıdalarda ve ekmekçilikte katkı maddesi olarak kullanılır. Ayrıca sıcak su içinde bekletilip şekerlenmesi sağlanan bu undan malt içeceği elde edilir. Bu haliyle sarhoş edici özelliği olmadığından maltın kullanılmasında ve bundan üretilen içeceğin tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak fermantasyona uğraması durumunda bu içecek, biraya dönüşeceğinden içilmesi helal olmaz. Dolayısıyla normal kullanım süresi geçmiş, köpürme olmuş ya da tadında belirgin bir ekşime gerçekleşmiş olan malt içeceğinin tüketilmesi caiz değildir."