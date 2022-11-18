Maltepe’de Ağrı Tanıtım Günleri yoğun ilgiyle devam ediyor

Ağrı Tanıtım Günleri, İstanbul Maltepe etkinlik alanında başladı. Yöresel oyun ve lezzetleriyle başlayan Ağrı rüzgarı 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki Ağrı Tanıtım Günleri yoğun ilgiyle devam ediyor.

Ağrı'nın birbirinden farklı lezzetlerinin tanıtıldığı tanıtım günlerinde Ağrı mutfağı ve kültürü hem Ağrılı hem de İstanbullu vatandaşların beğenisine sunuldu.

'Nuh’un Gemisi İstanbul’a Geldi' temasıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Ağrı Tanıtım Günleri’nde Ağrı’ya özgü Anadolu’nun en eski diyet yemeği olan Abdigor Köftesi, Ayranaşı, Ağrı’ya özgü et döner, 7 saat tandır üzerinde pişirilen Keşkek, Kete, Tandır Ekmeği, Ağrı Turşusu ve Ağrı Balı gibi yöresel ürün ve yiyeceklerin yanı sıra Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi ve Nuh’un Gemisi’nin İzi, İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi, Diyadin Murat Kanyonu, Diyadin Kaplıcaları, Kudret Köprüsü, Hamur Kümbeti gibi tarihi ve doğal güzellikler tanıtılacak.

Geleneksel el sanatları sergilenecek

Tanıtım günlerinde ayrıca Ağrı’nın kültüründe önemli yer tutan halı, kilim, tiftik, üzerlik, nazarlık, keçe yapımı gibi geleneksel el sanatları da sergilenecek.

Ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirecek

Ziyaretçiler, yöresel sanatçıların performansları ile halkoyunları gösterileri eşliğinde eğlenceli vakit geçirecek.

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut, tanıtım günlerine ilişkin yaptığı açıklamada, her kesim insanlığın ikinci doğuş merkezi olarak bilinen Ağrı’ya davet ettiklerini söyledi.

"Herkesi bunları tatmaya davet ediyoruz"

Ebu Muhsin Bulut, "Pazar gününe kadar devam edecek olan Ağrı Tanıtım Günlerimizde, yöremizin önemli ürünlerini, destinasyonumuzda bulunan ve insanlarımızın görüp gelebileceği ana unsurlarımızı tanıtacağız. Yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz. Ben bütün İstanbulluların, Ağrılı hemşehrilerimizin pazar gününe kadar etkinlik alanına gelip, yöresel tatlarımızı özellikle tatmalarını istiyorum. Biliyorsunuz tarihin ilk diyet yemeği olan Abdigör Köftemizi getirdik. Yöremizin doğal otları ile beslenen hayvanlarımızın etlerinden elde edilen etlerimizi, kavurmamızı, dönerimizi, helisemizi ve Ağrı Balımızı getirdik. Herkesi bunları tatmaya davet ediyoruz. Burada yöresel ürünlerimizin yanında yöresel ürün satış alanlarımızda bulunmaktadır.





"Ağrı’yı İstanbul’a getirdik"

Vatandaşlarımızı, kültürümüzü tanımaya davet ediyoruz. Ayrıca, en önemlisi biliyorsunuz ki, Hz. Nuh, insanların ikinci atası. Hz. Adem’den sonra insanların yeniden yer yüzüne dağılmasını sağlayan 2. babamız. Dolayısıyla Ağrı Dağı’na oturan Nuh’un Gemisi’nin sembolik olanını yada onun maketini yaptık. Biz bu sefer gemimizi karadan yürütüp, İstanbul’a getirdik. Ama İnşallah arkadaşlarımız, vatandaşlarımız Ağrı’ya gelip Ağrı Dağı’nı gözleri ile görürler. Nuh’un Gemisi’nin İzini görürler. Dağcılık faaliyetlerinde bulunup, yöresel lezzetlerimizden tadarlar. Biz minyatür Ağrı’yı İstanbul’a getirdik ama asıl Ağrı, Ağrı’da. Herkesi bütün dünya insanlarının doğuş merkezi olan Ağrı’ya davet ediyoruz." dedi.