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    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde polis, orman denetimlerini sıklaştırdı. Atlı polislerin de katıldığı denetimler havadan görüntülendi.
    • 23.06.2022 - 18:54
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    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi

    İstanbul Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman denetimlerini sıklaştırdı.

    Ekipler, piknik yapanların yanına giderek çıkabilecek olası yangınlara karşı uyarılarda bulunurken, orman yangınları konusunda dikkat edilecek hususlara ilişkin broşürler dağıttı.

    Karadan ve havadan denetim

    Denetimlere motosikletli polisler, atlı polisler ve özel harekat ekipleri katıldı. Denetim havadan da görüntülendi.

    "Can yanıyor, her bir ağaç bir insan demek"

    DHA'nın haberine göre, ailesiyle mangal yapmaya gelen Arzu Kesik, “Biz bilinçli davranıyoruz. İşimiz bittikten sonra kontrollü bir şekilde terk edeceğiz yerimizi. Can yanıyor, her bir ağaç bir insan demek. Tabi ki çok dikkatli olmalıyız." dedi.

    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi #1

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    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi #3

    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi #4

    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi #5

    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi #6

    Maltepe’de atlı polislerle orman denetimi #7

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