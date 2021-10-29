Halklar arası diyalog, dostluk, barış ve kültür kardeşliği temalarınca düzenlenen Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılını İstanbul Maltepe Belediyesi, Taş Heykel Sempozyumu'yla karşıladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Maltepe'de, “Uluslararası Maltepe Taş Heykel Sempozyumu” düzenlendi.

Başıbüyük’teki Maltepe Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen sempozyuma Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkeler olmak üzere farklı ülkelerden 7 heykel sanatçısı katıldı.

HEYKELLER 7 MAHALLEYE YERLEŞTİRİLDİ

Sanatçılar, yaklaşık 1 aydır emek verdikleri eserlerini tamamladı. Tamamlanan heykel çalışmaları, Maltepe’de mahalle muhtarları ile anlaşılarak yedi mahalleye yerleştirildi.

Maltepe'de Cumhuriyet Bayramı'na özel Heykel Sempozyumu düzenlendi ViDEO







HEYKELLERİ BİRLİKTE İNCELEDİLER

Sempozyumda Gürcistan’dan Jhon Gogaberishvili, Özbekistan’dan Kurban Norhurazov, Ulash Urakov, Tulagan Yerkulov, Rusya’dan Nikolay Karlyhanov, Türkiye’den Metin Kar ve İmdat Avcı eserlerini hazırladı.

Sempozyumda tasarlanan eserleri Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelleri tasarlayan heykeltıraşlar ile birlikte inceledi.





"ŞAHANE ESERLER ORTAYA KOYDULAR"

Etkinlik hakkında konuşan Başkan Ali Kılıç, “Maltepe’de bu yıl ilk defa uluslararası heykel sempozyumu gerçekleştirdik. Beşi yurt dışından, ikisi de Türkiye'den olmak üzere 7 heykel sanatçısı ile sempozyumumuza katılım oldu. Yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışmaydı. Eserlerimiz bitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Maltepemize, Maltepeli hemşehrilerimize hediye etmek istedik. Çok başarılı çalışmaların altına imza attılar. Arkadaşlar özveriyle çalıştılar, saat 09.00-09.30 gibi gelip 18.00-19.00'a kadar çalıştılar. Şahane eserler ortaya koydular. İnşallah bunlar çeşitli mahallelerimize değerlendirme fırsatı bulacağız.” dedi.



