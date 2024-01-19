İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir camide ilginç bir an yaşandı.
Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.
Yaşlı adam yere düştü
Taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü.
Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı.
Kameralara yansıdı
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyanet fetva verdi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu fetvasında ise; 'sandalyede oturarak namaz kılmanın' caiz olmadığı bildirilmektedir.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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