İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir camide ilginç bir an yaşandı.

Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.

Yaşlı adam yere düştü

Taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü.

Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı.

Kameralara yansıdı

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyanet fetva verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu fetvasında ise; 'sandalyede oturarak namaz kılmanın' caiz olmadığı bildirilmektedir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)