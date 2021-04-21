Maltepe’de sahura tulumla uyandırdılar

Filiz İlkay ve Erhan Zaza, mahalle sakinlerini sahura uyandırmak için tulum çaldı. Mahalle sakinleri, tulum sesine alkışlarla eşlik etti.

İstanbul Maltepe’de tulum sanatçısı Filiz İlkay ve arkadaşı Erhan Zaza, davul eşliğinde çaldıkları tulum ile mahalle sakinlerini sahura uyandırdı.

Tulum sesinin duyan vatandaşlar balkonlara çıktı. Tulum sesine alkışlarla işlik eden bazı vatandaşların görüntüleri, kameralara yansıdı.

Alışılmışın dışında olan uygulama, vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

“SAHUR HORONU VERELİM İSTEDİK”

Uzun süredir tulum çaldığını belirten Filiz İlkay, şu sözleri kaydetti:

“Ben bu mahallede oturuyorum, 15 yıllık müzisyenim. Bu pandemi döneminde, kendi mahallemdeki komşularıma davul eşliğinde, sahur horonu verelim istedik. Çaldığımız tulumla moral verelim istedik. Hem müzisyen olarak müziğimizi de yapmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı ara sıra mahalledeki komşularımıza resital veriyoruz. Herkes camlara çıktı. Çok büyük ilgiyle karşılaştık.”





“ÇOK BUNALMIŞTIK, ÇOK İYİ GELDİ”

Mahalle sakinlerinden olan Sadık Ferah,”Tulum ile davul çok güzel oldu, tam bir sahur horonuydu. 65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Komşularımız hep pencereye çıktı. Tulumu seyrederek alkış yaptılar. Pandemiden dolayı çok bunalmıştık bizlere de çok iyi geldi.” ifadelerini kullandı.

“DAYANAMAYIP KENDİMİ SOKAĞA ATTIM”

Tulumun sesini duyduğunda kendisini dışarı attığını belirleten bir başka kişi ise, "Ben tulumun sesini duyunca direkt sokağa çıktım. Çok hoş bir sahur dinletisi oldu. Tepkilerde çok güzeldi. Herkes camlara çıktı ama ben dayanamayıp kendimi sokağa attım.” dedi.

Maltepe'de tulum sesleriyle sahura uyandırdılar VİDEO