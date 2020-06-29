Kayalıkların üzerinde bulunan yavru kedi ile köpeğin oyunu kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe sahilinde, sokak köpeğinin yavru bir kedi ile oyun oynadığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

MİNİK KEDİYE ARKADAŞ OLDU

Sokak köpeği, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye arkadaşlık etti.

Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti.

Maltepe'de, sokak köpeğinin yavru kedi ile oyunu