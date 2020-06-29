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    Maltepe'de, sokak köpeğinin yavru kedi ile oyunu

    Kayalıkların üzerinde bulunan yavru kedi ile köpeğin oyunu kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 09:41
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    Maltepe'de, sokak köpeğinin yavru kedi ile oyunu #1

    İstanbul Maltepe sahilinde, sokak köpeğinin yavru bir kedi ile oyun oynadığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    MİNİK KEDİYE ARKADAŞ OLDU

    Sokak köpeği, kayalıklarda bulunan ve annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye arkadaşlık etti.

    Yavru kedi ile sokak köpeğinin eğlenceli oyunu görenleri gülümsetti.

    Maltepe'de, sokak köpeğinin yavru kedi ile oyunu

    Maltepe'de, sokak köpeğinin yavru kedi ile oyunu #2

    Maltepe'de, sokak köpeğinin yavru kedi ile oyunu #3

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