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Malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Güney Afrika tatlısı Malva pudding tarifi..

Malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Güney Afrika tatlısı Malva pudding tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan Malva pudding tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Malva pudding nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?