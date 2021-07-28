Manavgat alevler içinde! Manavgat nerede? Yangına dair son durum ne?

Manavgat alevler içinde! Manavgat nerede? Yangına dair son durum ne?

Manavgat'ta çıkan orman yangını gittikçe büyürken, bölgeden gelen görüntüler durumu gözler önüne serdi. Yangın haberini duyanlar ise Manavgat nerede? Yangına dair son durum ne? sorusunu araştırıyor.

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın, büyüyerek yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Yangına müdahale edilmesi için bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahele edilirken, yangın haberini duyanlar ise Manavgat nerede? Yangına dair son durum ne? sorusunu gündeme getirdi.

MANAVGAT NEREDE?

Antalya ilinin en büyük 2. ilçesi olan Manavgat, ilçenin adını taşıyan şelalesiyle oldukça ünlü bir bölgedir.

Kuzeyi Toros dağlarıyla çevrili olan ilçenin 64 kilometre uzunluğunda mükemmel bir sahil şeridi ve eşsiz kumsalları bulunmaktadır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

YANGINDA SON DURUM

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alan, alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın henüz söndürülemezken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye giti.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Ekiplerin tüm hızıyla çalışmalarına devam ettiği yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Pakdemirli, "Yangını körükleyecek her sebep şu anda mevcut. 4 yerleşim yerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Etkilenen evler var. Şu ana kadar 53 kişi yangından etkilendi. 13 dakika sonra ilk müdahale yapıldı. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır." dedi.