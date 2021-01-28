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    Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi

    Su seviyesinin yükseldiği Manavgat Şelalesi'nde, ziyaretçilerin fotoğraf çekildiği taraçalardan biri sular altında kaldı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 11:10
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    Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi

    Antalya'da önceki gece, şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

    Yağışar, Manavgat Irmağı'nda su seviyesini yükseltti.

    Buna bağlı olarak ırmağın üzerinde bulunan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nin debisi de artınca ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği taraçalardan biri su altında kaldı.

    ÖNLEM ALINDI

    Koronavirüs önlemleri, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ziyaretçinin bulunmadığı şelaledeki iş yerlerinin sahipleri önlem alarak masa ve sandalyeleri topladı.

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