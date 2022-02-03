Euro
15.24
-0.04%
Dolar
13.47
-0.03%
Altın
782.65
-0.01%
Borsa
2002
-0.65%
Bitcoin
502.599
-3.87%
BTXN Coin
31.50
-1.71%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Yağmur 5 C

    Manavgat Şelalesi'ndeki tesisler su altında kaldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak yağmurun ardından Manavgat Şelalesi'ndeki tesisler sular altında kaldı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 00:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manavgat Şelalesi'ndeki tesisler su altında kaldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Manavgat Irmağı'nın debisi yükseldi.

    ŞELALEDEKİ İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI

    Suların yükselmesi ile Manavgat Şelalesi'nin yanındaki işletmeler sular altında kaldı. Vatandaşlar, tesislerdeki eşyaları güvenli bir alana taşıdı.

    "ZARARIMIZ BÜYÜK"

    Duruma tepki gösteren bir tesis görevlisi, “Şelale sular altında kaldı. Eşyalarımız kullanılamaz oldu. Çok büyük zararımız var. Beklemeye devam ediyoruz” dedi.

    Manavgat Şelalesi ndeki tesisler su altında kaldı #1

    Manavgat Şelalesi ndeki tesisler su altında kaldı #2

    Manavgat Şelalesi ndeki tesisler su altında kaldı #3

    Manavgat Şelalesi ndeki tesisler su altında kaldı #4


    Görüş Bildir