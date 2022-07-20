10'uncu günde kontrol altına alınan yangında küle dönen alanlar yeşermeye başladı. Ormanlık alanda 1 milyon 404 bin kızılçam fidanı dikildi.

Evlerin ve ağaçların küle dönmesine neden olan yangının üzerinden 1 yıl geçti.

Antalya Manavgat'ta 4 farklı nokta, geçtiğimiz 28 Temmuz günü aynı anda alevlere teslim olmuştu.

İlçenin dış kısmında geniş bir alana yayılan yangınlar, Türkiye'nin seferberliği ile 10'uncu günde söndürülebilmişti.

6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, ormanda yaşayan çok sayıda canlı da telef oldu.

Fidanlar yeşil görüntü oluşturmaya başladı

Yaşanan olayın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin yeniden yeşil görünümüne kavuşması için harekete geçti.

Yanan alanlarda temizlik yapan ekipler, diğer yandan da ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Küle dönen alanlarda boy gösteren fidanlar, bölgede yeniden kısmen yeşil bir görüntü oluşturmaya başladı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, geçen yıldan bu yana orman içerisindeki yaraların sarılması için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Manavgat yangınında zarar gören alanlar yeniden yeşerdi VİDEO







"Kışın yağmurda arabalar çıkamadı ama biz çalıştık"

Yangın sonrası bir yandan bölgenin yanan ağaçlardan temizlendiğini, bir yandan da toprağın yeni fidanlar için hazırlandığını anlatan Dikici, "Sonbahara kadar bütün işimizi bitireceğiz. Bu kadar büyük bir alanı bir yıl içerisinde ağaçlandırabilmek gerçekten büyük bir başarı. Yanan alanlardaki fidanları biz görmeye başladık, 3 sene içerisinde de herkes daha net bir şekilde görecek. O zaman nasıl çalıştığımızı anlayacaklar. Çalıştığımız alanlar dümdüz tarla değil, dağda, bayırda, kayalıklarda çalışıyoruz. Kışın yağmurda arabalar çıkamadı, insanlar gidemedi ama biz çalışmamızı hiç durdurmadık."

1 milyon 404 bin fidan dikimi yapıldı

Dikici, gerek kozalaklardan dökülen tohumların gerekse elle yapılan tohumlamalarda fidanların boylarının 12-15 santimetreye kadar ulaştığını belirtti.

Bölgede tohumlama çalışmalarının yanı sıra fidan dikimleri de gerçekleştirildiğini dile getiren Dikici, bugüne kadar ormanlık alana 1 milyon 404 bin kızılçam fidanı dikildiğini belirtti.





Yangına dayanıklı bitki türleri dikildi

Ayrıca yol kenarına ve köy yerleşim alanı kenarlarına yangına dayanıklı bitki türleri dikimleri yaptıklarını anlatan Dikici, 80 bin harnup, 25 bin servi, 44 bin defne, 60 bin zakkum, 32 bin diğer yapraklı tür ile toplam 1 milyon 645 fidanı dikimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İddialara cevap verdi

AA'nın aktarımına göre; Vedat Dikici, 2008'de Antalya'da 16 bin hektarlık alanın yandığını ve o dönemde de "bölgenin imara açılacağı, yanan alanlara otel yapılacağı" yönünde iddialar atıldığını hatırlatarak, o bölgeyi yine ormanlık alan haline getirdiklerini kaydetti.







