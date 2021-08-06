Manavgat'ta çıkan yangında alevler arasında kalan Ümmühan-Mustafa Okudan çiftini, oğulları Ferhat Okudan kurtardı. Alevlerin arasında kalan Okudan'ın vücudunun sağ kısmında ise yanıklar oluştu.

Türkiye son zamanlarda çıkan orman yangınları ile mücadele ederken, yangınların en büyüğü ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi.

Manavgat'ta meydana gelen yangın şiddetini artırarak büyüdü ve birçok evi kül etti.

Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar olurken, yangının ilk başladığı Kalemler Mahallesi tamamen yandı.

Kalemler Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Ümmühan Okudan ve 88 yaşındaki Mustafa Kemal Okudan çiftini ise oğulları kurtardı.

ANNE VE BABASINI ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Ferhat Okudan, alevler arasında kalan annesi Ümmühan ve babası Mustafa Kemal Okudan'ı tereddüt etmeden eve girerek çıkarttı.

Anne ve babasını otomobiliyle gelen ağabeyinin yanına bindirip, alandan uzaklaştıran Okudan, bir anda kendisi alevlerin ortasında kaldı.

Okudan, kapının önünde bulunan traktöre doğru hareket ederken, hem karşısından hem de arkasından gelen alevlerden kaçmaya çalıştı, vücudunun sağ kısmında yanıklar oluştu.

Manavgat'ta alevlerin arasından anne ve babasını kurtarmayı başardı VİDEO



"OĞLUMUZUN SAYESİNDE KURTULDUK"

Ümmühan ve Mustafa Kemal Okudan, alevlerden oğullarının sayesinde kurtulduklarını söyledi.

Okudan çifti, evlerinin ve yanan hiçbir şeyin çocuklarından değerli olmadığını kaydederek, güvenli noktada oğullarını gördüklerinde büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"ANNEM VE BABAM ÖLSEYDİ YÜREĞİMDEKİ İZ SİLİNMEZDİ"

Anne ile babasını yanan evden kurtaran Ferhat Okudan, "Annem ile babamın aramasından sonra merkezden motosikletime binerek, hemen Kalemler Mahallesi'ne geldim. Annem ile babamı hemen ağabeyimin otomobiline bindirerek, alandan uzaklaşmalarını sağladım.

Ben ise o esnada alevler arasında kaldım. Kurtulmaya çalışırken vücudumun sağ kısmı yandı. Belki izler kalacak ama benim annem babam ölmüş olsaydı, yüreğimdeki iz silinmezdi." dedi.

"OĞLUM OLMASAYDI YANMIŞTIK"

Yangının kendilerine doğru geleceğini tahmin edemediklerini belirten Mustafa Kemal Okudan, "Yangın esnasında evde yatıyorduk. Eşim bana 'Kalk her yer yanıyor' deyince farkına vardım. O ana kadar bilgim yoktu. Cama bir çıktım, bir baktım her yer yanıyor. Oğlum bizi aradı ve buraya kadar geldi. Bizi kucağına alarak, aşağıya indirdi.

Oğlum gelmese ikimiz yanmıştık. Allah'a çok şükür geldi ve bizi kurtardı. O esnada kendisi alevler ortasında kaldı ve vücudunun sağ kısmında yanıklar oldu. Ev yandı ama çocuğum kurtuldu ben onun için çok sevindim. Oğluma bir şey olsaydı, zaten ben ölmüştüm." diye konuştu.

"BİZİ KUCAKLAYIP ÇIKARDI"

Yangının geldiğini görünce hemen oğlu Ferhat'ı aradığını söyleyen Ümmühan Okudan, "Ben oğlumu aradım ve 'Oğlum gel, bizi kurtar' dedim. O da sağ olsun, hemen motosikletine binerek geldi.

İkisi geldi, Ferhat yukarı çıkarak bizi kucaklayıp otomobile bindirdi. O esnada büyük oğlum otomobille bizi alandan uzaklaştırdı. Ferhat ise yangının içinde kaldı." dedi.

"ÇOCUKLARIM YANAN EVDE DÜNYAYA GELDİ"

Yangından güvenli noktaya götürüldüklerini ve oğlu Ferhat'ın nerede olduğunu sorduğunu belirten Okudan, "Bizi hemen mahallenin çıkışına götürdüler. Sonra oğlumun oraya geldiğini görünce, içim içime sığmadı." diye konuştu.

Yangında hasar gören eve gelin geldiğini ve hayatının birçok anısının bu evde olduğunu belirten Ümmühan Okudan, "Benim çocuklarım yanan evde dünyaya geldi.

Her şey yandı ama önemli değil önemli olan sağ olmamız. Yanan evde 5 bin TL param ile 4 bileziğim vardı. Önemli olan can sağlığımız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE ÇİFT İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da yangın bölgesini ziyaretinde Mustafa Kemal ve Ümmühan Okudan çiftiyle sohbet etmiş, yaralı halde mahallede bulunan oğul Ferhat Okudan'a sağlık durumunu sormuş ve baba Mustafa Kemal Okudan ise oğlunun kendilerini kurtardığını dile getirmişti.