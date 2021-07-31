Manavgat'ta gönüllü veterinerler yaralanan hayvanlar için seferber oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında yaralanan hayvanların tedavisi için gönüllü veterinerler harekete geçti.

Gönüllü dört veteriner hekimden Sümeyra Hasanoğlu, "Yangından direkt etkilenen hayvanları veteriner kliniğimizde gönüllü ve ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz." açıklamasını yaptı.

VETERİNER HEKİMLER BİR YANDAN YANGIN BÖLGESİNE GİDİYOR, DİĞER YANDAN TEDAVİLERİ SÜRDÜRÜYOR

İlçede devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınında hayvanlar da zarar gördü. Bunun üzerine 4 veteriner hekim, bir yandan yangın bölgelerine giderek yangından zarar gören hayvanları kurtarmaya çalışıyor diğer yandan yaralanan hayvanların tedavisini yapıyor.

"OYMAPINAR MAHALLESİNDEN KEDİ VE KÖPEKLERİ ALDIK"

Ekip arkadaşlarının, Oymapınar Mahallesi'nde yanan kedi ve köpekleri aldıklarını belirten Hasanoğlu, "Kurtaramadığımız hayvanlar da oluyor. Bugün yine bölgede hayvan olup olmadığını kontrol etmeye gideceğiz." dedi.

"HAYVANLARIN TEDAVİSİ TAMAMLANANA KADAR HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hasanoğlu, hayvanların bazılarının tedavisini yangın bölgesinde yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangından direkt etkilenen hayvanları veteriner kliniğimizde gönüllü ve ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz. Hayvanların tedavisi tamamlanana kadar hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlar yangından etkilenen hayvanlarını getirebilirler, bize bırakabilirler.

YARDIMLAR GELİYOR

Biz ücret talep etmiyoruz, hayvanları tedavi ettiğimizi duyanlar yardımcı olmak istiyor. 'Biz yapalım' anlayışıyla yola çıktık ama şimdi 'Hepimiz yapalım'a döndü. Başta İstanbul, Ankara, Erzurum ve Ordu olmak üzere Türkiye'nin her yerinden destek geldi."